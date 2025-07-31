Проверки решений МСЭК — отменено 152 решения в отношении сотрудников прокуратуры

Также были отменены 236 решений в отношении сотрудников Государственной таможенной службы и 154 решения в отношении работников Государственной налоговой службы.

Фото: pravda.com.ua

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Министерство здравоохранения сообщило, что совместно с правоохранительными органами продолжает проверку решений, по которым медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) устанавливали инвалидность должностным лицам.

Отмечается, что по состоянию на 25 июля Центром оценки функционального состояния человека уже обработано 1989 дел, из которых в 795 случаях решения МСЭК признаны необоснованными и отменены. Минздрав действует во взаимодействии с Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований, Офисом Генерального прокурора и региональными департаментами здравоохранения.

Проверка охватывает все регионы и является частью системной трансформации, цель которой — исключить злоупотребления и восстановить доверие к решениям в сфере установления инвалидности.

На данный момент, согласно информации, предоставленной СБУ, ГБР и Офисом Генпрокурора, к проверке включены 2630 дел должностных лиц из более чем 70 государственных органов, которым была установлена инвалидность.

«Центром оценки функционального состояния человека уже рассмотрено 1989 дел. Еще 83 человека вызваны на дополнительное обследование для уточнения состояния», — заявили в Минздраве.

По результатам проверки 795 решений МСЭК о признании инвалидности должностным лицам отменены. Еще по 400 делам приняты новые решения, в том числе о смене группы инвалидности — в 307 случаях и об изменении срока инвалидности — в 93 случаях. Для сравнения: по состоянию на начало июля 2025 года количество отмененных решений составляло 445.

В Минздраве добавили, что наибольшее количество дел в отношении должностных лиц, признанных инвалидами и в отношении которых проводится проверка, приходится на:

Государственную таможенную службу Украины — 810 дел, из них 572 уже рассмотрено, 236 решений отменено, в 114 случаях решения пересмотрены;

Государственную налоговую службу Украины — 518 дел, из них 413 рассмотрено, 154 решения отменено, в 89 случаях решения изменены;

Органы прокуратуры — 448 дел, из них 316 рассмотрено, 152 решения отменено, по 71 делу приняты новые решения, еще 46 человек вызваны на дообследование.

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