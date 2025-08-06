ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Кам'янка-Бузького райсуду Львівської області

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС згоду, до якої додати свої документи.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 10 вересня 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

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