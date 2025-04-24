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Маск і Бессент влаштували гучну суперечку в Білому домі на очах у Трампа, – Axios

08:32, 24 квітня 2025
«Реслінг для мільярдерів середнього віку» – так описали жорстку перепалку між Маском і Бессентом в коридорі Західного крила свідки.
Маск і Бессент влаштували гучну суперечку в Білому домі на очах у Трампа, – Axios
Джерело фото: Chip Somodevilla/Getty Images, Terence Lewis/Icon Sportswire через Getty Images
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Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бессент влаштували палку суперечку через кадрове рішення. Про це повідомляє Axios за інформацією джерел.

Ілон Маск та Скотт Бессент влаштували публічну сварку в Білому домі у присутності президента Дональда Трампа і високопосадовців, а причиною конфлікту стала Податкова служба США (IRS).

Жорстку словесну перепалку між Маском і Бессентом в коридорі Західного крила свідки описують як сцену «реслінг для мільярдерів середнього віку».

Прес-секретар Білого дому Каролін Левітт, коментуючи інцидент, заявила, що «розбіжності – це частина здорового політичного процесу».

Видання зазначило, що це вже не перша гучна сварка за участю Ілона Маска – раніше він уже конфліктував із держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі й торговим радником Пітером Наварро.

За словами джерел Axios, проблеми між Маском і Бессентом почалися 16 квітня, коли Трамп призначив Гері Шеплі — обранця Маска — виконувачем обов’язків комісара IRS. Бессент хотів, щоб на цій посаді був заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.

Бессент лобіював Трампа встановити Фолкендера і обурювався, що Маск створював проблеми, працюючи за його спиною.

У четвер на зустрічі в Білому домі Бессент зіткнувся з Маском, і, за словами джерела, «бомби F почали літати».

Бессент розкритикував Маска за надто багатообіцяючі та недостатні скорочення бюджету за допомогою DOGE. Маск відповів, назвавши Бессента «агентом Сороса» і звинувативши його в тому, що він керував «невдалим хедж-фондом».

Суперечка була настільки гарячою , що між двома чоловіками встав помічник, щоб розняти їх. Це відбулося в межах чутності прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка того дня відвідувала Трампа.

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США Дональд Трамп

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