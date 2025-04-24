Трамп ухилився від відповіді на питання про статус Криму

Він наголосив, що для нього немає фаворитів, а хоче просто, щоб угода була укладена.

Джерело фото: REUTERS/Leah Millis

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, уникнув прямої відповіді на питання про статус Криму. Зокрема, він не сказав, чи має Київ визнати суверенітет Росії над півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.

«Ну, все добре. Я просто хочу, щоб війна закінчилася, мені все одно», – сказав Трамп.

Він наголосив, що для нього головним є припинення бойових дій, а не умови, на яких це може відбутися.

«У мене немає фаворитів. Я не хочу мати жодних фаворитів. Я хочу, щоб угода була укладена», - вказав він.

Раніше у пості він заявив, що «ніхто не вимагає від Зеленського визнання Криму як російської території».

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