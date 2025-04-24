Практика судів
  1. У світі

Трамп ухилився від відповіді на питання про статус Криму

08:17, 24 квітня 2025
Він наголосив, що для нього немає фаворитів, а хоче просто, щоб угода була укладена.
Трамп ухилився від відповіді на питання про статус Криму
Джерело фото: REUTERS/Leah Millis
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, уникнув прямої відповіді на питання про статус Криму. Зокрема, він не сказав, чи має Київ визнати суверенітет Росії над півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.

«Ну, все добре. Я просто хочу, щоб війна закінчилася, мені все одно», – сказав Трамп.

Він наголосив, що для нього головним є припинення бойових дій, а не умови, на яких це може відбутися.

«У мене немає фаворитів. Я не хочу мати жодних фаворитів. Я хочу, щоб угода була укладена», - вказав він.

Раніше у пості він заявив, що «ніхто не вимагає від Зеленського визнання Криму як російської території».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсійний фонд зможе вимагати повернення коштів, виплачених за необґрунтованим листком непрацездатності — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни до процесу повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стримінгових платформах та посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення

Народні депутати разом з громадськими діячами обговорили шляхи для ускладнення можливостей прослуховування пісень російською мовою і введення санкцій за публічне відтворення російської музики, які мають стати відчутними для фізичних і юридичних осіб.

Конкурс в загальні апеляційні суди може відбутися за новими правилами – що кажуть у ВККС

ВККС хоче провести конкурс у загальні апеляції максимально швидко і без пробуксовувань з боку Громадської ради доброчесності.

Законопроект Третьякової щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам передали на робочу групу

Комітет з питань соціальної політики вирішив передати законопроект про обмеження пенсій прокурорам на доопрацювання робочій групі.

Верховний Суд пояснив нюанси оформлення права користування земельною ділянкою співвласниками багатоквартирного будинку в межах, необхідних для його обслуговування

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу ОСББ у справі за його позовом до Головного управління Нацполіції про скасування права постійного користування на земельну ділянку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео