Ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російським – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати мир або ж воювати далі, але тоді «ризикує втратити всю країну».

Джерело фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

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Президент США Дональд Трамп опублікував пост, в якому заявив, що «ситуація для України жахлива» і України може отримати мир або ж воювати далі, але тоді «ризикує втратити всю країну».

Зокрема, Трамп розкритикував заяву Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму.

«Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, адже Крим був втрачений багато років тому за президенства Барака Хусейна Обами, і навіть не є предметом для обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнання Криму як російської території», - написав Трамп.

Він також заявив, що Зеленський може «або погодитися на мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну».

За словами Трампа, він не має нічого спільного з Росією, але мені не байдуже, що гинуть солдати.

«Заява, яку сьогодні зробив Зеленський, лише продовжить «поле бою», і ніхто цього не хоче! Ми дуже близькі до угоди, але людина, в якої «немає карт для гри», має нарешті домовитися. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного і суцільного безладу, якого б ніколи не було, якби я був Президентом!», - заявив Трамп.

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