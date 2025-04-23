Никто не просит Зеленского признать Крым российским – Трамп

Дональд Трамп заявил, что Украина может получить мир или же продолжать воевать, но тогда «рискует потерять всю страну».

Источник фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

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Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что «ситуация для Украины ужасна», и Украина может получить мир или же продолжать воевать, но тогда «рискует потерять всю страну».

«Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, заявляя: "Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, ведь Крым был утерян много лет назад при президентстве Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения. Никто не требует от Зеленского признания Крыма как российской территории», – написал Трамп.

Он также заявил, что Зеленский может «или согласиться на мир, или воевать ещё три года, прежде чем потерять всю страну».

По словам Трампа, он не имеет ничего общего с Россией, но ему не всё равно, что гибнут солдаты.

«Заявление, которое сегодня сделал Зеленский, лишь продолжит "поле битвы", и этого никто не хочет! Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", должен наконец договориться. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и абсолютного беспорядка, которого бы никогда не было, если бы я был Президентом!», – заявил Трамп.

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