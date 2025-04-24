Трамп уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма

Он подчеркнул, что для него нет фаворитов, а хочет просто, чтобы сделка была заключена.

Источник фото: REUTERS/Leah Millis

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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопрос журналистов о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной, уклонился от прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. В частности, он не сказал, должен ли Киев признать суверенитет России над полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году.

«Ну, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась, мне все равно», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что для него главным является прекращение боевых действий, а не условия, на которых это может произойти.

«У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я хочу, чтобы соглашение было заключено», – указал он.

Ранее в посте он заявил, что «никто не требует от Зеленского признания Крыма как российской территории».

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