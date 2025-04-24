Практика судов
  1. В мире

Маск и Бессент устроили громкую ссору в Белом доме на глазах у Трампа, – Axios

08:32, 24 апреля 2025
«Рестлинг для миллиардеров среднего возраста» – так описали жесткую ссору между Маском и Бессентом в коридоре Западного крыла очевидцы.
Маск и Бессент устроили громкую ссору в Белом доме на глазах у Трампа, – Axios
Источник фото: Chip Somodevilla/Getty Images, Terence Lewis/Icon Sportswire через Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили горячую ссору из-за кадрового решения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Илон Маск и Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников, а причиной конфликта стала Налоговая служба США (IRS).

Жесткую словесную перепалку между Маском и Бессентом в коридоре Западного крыла свидетели описывают как сцену «рестлинг для миллиардеров среднего возраста».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя инцидент, заявила, что «разногласия – это часть здорового политического процесса».

Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска – ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.

По словам источников Axios, проблемы между Маском и Бессентом начались 16 апреля, когда Трамп назначил Гэри Шепли — кандидата Маска — исполняющим обязанности комиссара IRS. Бессент хотел, чтобы на этой должности оказался заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Бессент лоббировал Трампа назначить Фолкендера и возмущался тем, что Маск создавал проблемы, действуя за его спиной.

В четверг на встрече в Белом доме Бессент столкнулся с Маском, и, по словам источника, «F-бомбы начали летать».

Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные сокращения бюджета с помощью DOGE. Маск ответил, назвав Бессента «агентом Сороса» и обвинил его в том, что он управлял «неудачным хедж-фондом».

Ссора была настолько ожесточенной, что между двумя мужчинами встал помощник, чтобы разнять их. Это произошло в пределах слышимости премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в тот день посещала Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам передали на рабочую группу

Комитет по вопросам социальной политики решил передать законопроект об ограничении пенсий прокурорам на доработку рабочей группе.

Верховный Суд разъяснил нюансы оформления права пользования земельным участком совладельцами многоквартирного дома в пределах, необходимых для его обслуживания

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу ОСМД по делу о его иске к Главному управлению Нацполиции об отмене права постоянного пользования земельным участком.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео