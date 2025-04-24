Маск и Бессент устроили громкую ссору в Белом доме на глазах у Трампа, – Axios

«Рестлинг для миллиардеров среднего возраста» – так описали жесткую ссору между Маском и Бессентом в коридоре Западного крыла очевидцы.

Источник фото: Chip Somodevilla/Getty Images, Terence Lewis/Icon Sportswire через Getty Images

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Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили горячую ссору из-за кадрового решения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Илон Маск и Скотт Бессент устроили публичную ссору в Белом доме в присутствии президента Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников, а причиной конфликта стала Налоговая служба США (IRS).

Жесткую словесную перепалку между Маском и Бессентом в коридоре Западного крыла свидетели описывают как сцену «рестлинг для миллиардеров среднего возраста».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя инцидент, заявила, что «разногласия – это часть здорового политического процесса».

Издание отметило, что это уже не первая громкая ссора с участием Илона Маска – ранее он уже конфликтовал с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и торговым советником Питером Наварро.

По словам источников Axios, проблемы между Маском и Бессентом начались 16 апреля, когда Трамп назначил Гэри Шепли — кандидата Маска — исполняющим обязанности комиссара IRS. Бессент хотел, чтобы на этой должности оказался заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Бессент лоббировал Трампа назначить Фолкендера и возмущался тем, что Маск создавал проблемы, действуя за его спиной.

В четверг на встрече в Белом доме Бессент столкнулся с Маском, и, по словам источника, «F-бомбы начали летать».

Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и недостаточные сокращения бюджета с помощью DOGE. Маск ответил, назвав Бессента «агентом Сороса» и обвинил его в том, что он управлял «неудачным хедж-фондом».

Ссора была настолько ожесточенной, что между двумя мужчинами встал помощник, чтобы разнять их. Это произошло в пределах слышимости премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая в тот день посещала Трампа.

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