Зеленський прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки для переговорів

За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення українських дітей.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки (ПАР) для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою.

«Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль», - прокоментував він.

За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

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