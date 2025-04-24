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У Києві з-під завалів дістали чоловіка, який знаходився під там близько 6 годин

09:54, 24 квітня 2025
У столиці триває рятувальна операція після атака РФ.
У Києві з-під завалів дістали чоловіка, який знаходився під там близько 6 годин
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У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі. Нагадаємо, що під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Як пише hromadske, з-під завалів будинку у Святошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що під час тривоги летіло все: «калібри», балістика, «шахеди».

Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

Голосіївський район:

— займання автомобілів у дворі житлового будинку.

— пожежа в гаражному кооперативі.

— падіння уламків на території нежитлової забудови.

— загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

Шевченківський район:

— падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.

— займання та руйнування гаражів.

— пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.

Святошинський район:

— загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.

— займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.

— пожежа на території нежитлової забудови.

— руйнування на території гаражного кооперативу.

— загорання в будівлі.

— пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.

— загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Соломʼянський район:

— падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань

Оболонський район

— займання травʼяного настилу та 9 автомобілів

— займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає

— пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

Деснянський район

— була інформація, щодо пожежі на відкритій території. Але не підтвердилось.

Наразі всюди працюють рятувальники, медики, комунальники (де можливо).

У КМДА вказали, що у лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, зокрема 5 дітей. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей.

«Щодо загиблих остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі», - зазначили там.

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