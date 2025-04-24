У Києві з-під завалів дістали чоловіка, який знаходився під там близько 6 годин

У Києві рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі. Нагадаємо, що під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
Як пише hromadske, з-під завалів будинку у Святошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що під час тривоги летіло все: «калібри», балістика, «шахеди».
Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:
Голосіївський район:
— займання автомобілів у дворі житлового будинку.
— пожежа в гаражному кооперативі.
— падіння уламків на території нежитлової забудови.
— загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
Шевченківський район:
— падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.
— займання та руйнування гаражів.
— пожежа на території нежитлової забудови. Руйнування адміністративної будівлі.
Святошинський район:
— загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.
— займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
— пожежа на території нежитлової забудови.
— руйнування на території гаражного кооперативу.
— загорання в будівлі.
— пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.
— загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.
Соломʼянський район:
— падіння БПЛА на відкритій місцевості. Без руйнувань
Оболонський район
— займання травʼяного настилу та 9 автомобілів
— займання на даху нежитлового будинку. Потерпілих немає
— пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.
Деснянський район
— була інформація, щодо пожежі на відкритій території. Але не підтвердилось.
Наразі всюди працюють рятувальники, медики, комунальники (де можливо).
У КМДА вказали, що у лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина, зокрема 5 дітей. Загалом внаслідок нічної атаки постраждали 70 людей.
«Щодо загиблих остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі», - зазначили там.
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