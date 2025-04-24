Держсекретар США Рубіо спростував чутки про плани зняти санкції з Росії

Марко Рубіо назвав інформацію, поширену Politico, журналістською помилкою.

Джерело фото: Getty Images/Jabin Botsford

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Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію, поширену Politico, про можливе зняття санкцій з Росії та відновлення роботи Північного потоку-2. Про це він написав у соцмережі Х.

«Це однозначно помилково. Ні Стів Віткофф, ні я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в межах угоди з Україною», - написав він.

На його думку, це «журналістська помилка».

«Якщо у Politico є хоч крапля чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки», - заявив Рубіо.

Видання Politico написало, що Білий дім обговорює зняття санкцій з російського газопроводу Північний потік-2 і з інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни Росії проти України.

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