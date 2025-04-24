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У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату на авто через шум від сусідів

11:25, 24 квітня 2025
З вікна квартири зловмисник скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля.
У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату на авто через шум від сусідів
Фото: поліція Києва
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату на автомобіль. Про це повідомляє столична поліція.

Встановлено, що з вікна квартири багатоповерхівки мешканець будинку скинув гранату, яка вибухнула на даху автомобіля. Унаслідок події ніхто не постраждав.

На місці виявлено рештки боєприпасу, його місцепоходження встановлюється.

41–річний порушник пояснив, що зробив це через шум від сусідів.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом слідчими Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Національна поліція поліція Київ граната

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