На Житомирщині підліток зґвалтував свою сестру для відеоконтенту на замовлення — що вирішив суд

13-річний хлопець вчинив неприпустимі дії щодо 8-річної сестри з метою створення відео.

Фото: Бердичівський міськрайонний суд

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Бердичівський міськрайонний суд розглянув у закритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітнього жителя у зв’язку із вчиненням ним дій інтимного характеру щодо малолітньої сести.

Суд постановив застосувати до нього примусові заходи виховного характеру у виді застереження та передачі його під нагляд батька на один рік, повідомляє пресслужба суду.

Навесні 2023 року, коли хлопцеві було повних 13 років, він вчинив дії інтимного характеру щодо своєї на той час 8-річної сестри. Як зізнався сам хлопець, зробив це на прохання товариша, який запропонував йому гроші за "дорослий відеоконтент" із молодшою сестрою. Свою вину хлопець визнав повністю.

Вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння передбачає кримінальну відповідальність.

Проте, оскільки на час його скоєння особа не досягла 14-річного віку, з якого така відповідальність настає, усі учасники судового процесу виказали одностайну думку про можливість застосувати до хлопця заходи виховного характеру. Тож суд передав підлітка під нагляд батькові, з яким він проживає.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 30 днів (справа № 274/2371/25).

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