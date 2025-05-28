В Подмосковье дрон попал в завод по производству БПЛА – видео

Дроны атаковали предприятие «Кронштадт» в Дубне.

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В среду, 28 мая, в российском городе Дубна Московской области зафиксирована массированная атака беспилотников. По сообщениям местных жителей и ряда российских Telegram-каналов, целью стал завод «Кронштадт» - предприятие, специализирующееся на производстве боевых дронов.

Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в городе. В сети распространяются видео с комментариями: «Опять в „Кронштадт“ попало».

Предприятие «Кронштадт» занимается разработкой ударных беспилотников, среди которых модели «Орион», «Сириус», «Гелиос», «Гром», а также беспилотные вертолеты. На официальном сайте компании указано, что она более 15 лет работает в области беспилотных технологий, развивая продукты для внутреннего и внешнего рынка.

Официальные российские власти пока не комментировали ситуацию, а масштабы повреждений и возможные последствия атаки остаются неизвестными.

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