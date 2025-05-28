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В Киеве произошел взрыв возле жилого дома – что известно

09:24, 28 мая 2025
По предварительным данным полиции, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.
В Киеве произошел взрыв возле жилого дома – что известно
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В Оболонском районе столицы произошел взрыв возле жилого дома. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда, сообщили в полиции Киева.

Информация о происшествии поступила вечером 27 мая около 19:10.

В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства взрыва, а также личность, которая может быть причастна к совершению правонарушения.

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