У Києві стався вибух біля житлового будинку – що відомо

У Оболонському районі столиці стався вибух біля житлового будинку. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду, повідомили у поліції Києва.
Інформація про подію надійшла ввечері 27 травня близько 19:10.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі поліцейські зʼясовують обставини вибуху, а також особу, яка може бути причетна до вчинення правопорушення.
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