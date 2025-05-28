У Києві стався вибух біля житлового будинку – що відомо

За попередніми даними поліції, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду.

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У Оболонському районі столиці стався вибух біля житлового будинку. За попередніми даними, невідомий з вікна будинку кинув учбову гранату, яка здетонувала біля підʼїзду, повідомили у поліції Києва.

Інформація про подію надійшла ввечері 27 травня близько 19:10.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі поліцейські зʼясовують обставини вибуху, а також особу, яка може бути причетна до вчинення правопорушення.

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