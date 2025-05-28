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28 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 28 травня 2025
28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади.
28 травня – яке сьогодні свято та головні події
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Сьогодні, 28 травня, в Україні відзначають кілька важливих подій. Серед них — Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади.

Також у світі вшановують Всесвітній день голоду, Міжнародний день дій за здоров’я жінок, Всесвітній день видри, День розсіяного склерозу, а в США — ще й День гамбургера.

У православному календарі 28 травня вшановують пам’ять святого преподобного Микити, єпископа Халкидонського.

Ювілейні дати:

  • 125 років тому народився Дмитро Левчук (1900–1977) — український публіцист і діяч гетьманського руху в США.
  • 100 років тому у Празі було засновано Музей визвольної боротьби українського народу.
  • У ці ж дні 1925 року в Харкові проходила Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція.
  • 70 років від дня народження Володимира Недяка (1955) — українського митця, видавця, дослідника історії та культури.
  • 30 років тому відкрили пам’ятник Іванові Франку в Тернополі та пам’ятник Іванові Пулюю в селі Гримайлове на Тернопільщині.

Цього дня в історії:

  • 1918 — Вірменія та Азербайджан проголосили незалежність.
  • 1923 — Генпрокурор США офіційно визнав право жінок носити штани.
  • 1957 — у США засновано Національну академію грамзапису, відому премією «Греммі».
  • 1959 — вперше в історії дві мавпи, Айбл і Бейкер, успішно злетіли в космос і повернулися.
  • 1985 — футбольний клуб «Динамо» (Київ) забив свій 2000-й гол.
  • 2009 — у Києві відкрили культурно-просвітницький центр «Alex Art House».

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