28 травня – яке сьогодні свято та головні події

28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади.

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Сьогодні, 28 травня, в Україні відзначають кілька важливих подій. Серед них — Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади.

Також у світі вшановують Всесвітній день голоду, Міжнародний день дій за здоров’я жінок, Всесвітній день видри, День розсіяного склерозу, а в США — ще й День гамбургера.

У православному календарі 28 травня вшановують пам’ять святого преподобного Микити, єпископа Халкидонського.

Ювілейні дати:

125 років тому народився Дмитро Левчук (1900–1977) — український публіцист і діяч гетьманського руху в США.

100 років тому у Празі було засновано Музей визвольної боротьби українського народу.

У ці ж дні 1925 року в Харкові проходила Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція.

70 років від дня народження Володимира Недяка (1955) — українського митця, видавця, дослідника історії та культури.

30 років тому відкрили пам’ятник Іванові Франку в Тернополі та пам’ятник Іванові Пулюю в селі Гримайлове на Тернопільщині.

Цього дня в історії:

1918 — Вірменія та Азербайджан проголосили незалежність.

1923 — Генпрокурор США офіційно визнав право жінок носити штани.

1957 — у США засновано Національну академію грамзапису, відому премією «Греммі».

1959 — вперше в історії дві мавпи, Айбл і Бейкер, успішно злетіли в космос і повернулися.

1985 — футбольний клуб «Динамо» (Київ) забив свій 2000-й гол.

2009 — у Києві відкрили культурно-просвітницький центр «Alex Art House».

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