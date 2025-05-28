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В Україні скорочується кількість першокласників

19:02, 28 травня 2025
Як у МОН бачать адаптацію до демографічних викликів та післявоєнний розвиток.
В Україні скорочується кількість першокласників
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В Україні зменшується кількість першокласників, що вимагає адаптації освітньої інфраструктури до демографічних змін і підготовки до післявоєнного розвитку. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець на конференції «Освіта нової України», повідомляє Укрінформ.

За його словами, інфраструктура – ключовий інструмент для повернення дітей до безпечного очного навчання, подолання освітніх втрат і реформування нової української школи, професійної та дошкільної освіти.

«У 2024 році, порівняно з 2021 роком, на 31% менше ми мали першокласників. За нашими оцінками, в 2029-му році це число буде зменшено ще на 30%. Ми маємо розуміти, що інфраструктура освітньої екосистеми має відповідати, в тому числі, динамічно цим викликам, але при цьому бути готовими до розвитку країни після завершення війни», – зазначив Кудрявець.

За останні два роки на освітні простори інвестовано 22 млрд грн, що дозволить збудувати або оновити понад 1500 об’єктів. У співпраці зі Світовим банком розробляється Інфраструктурний інвестиційний план Build Forward Better, який змінить підхід до створення освітніх просторів, гармонізує стандарти з ЄС і врахує майбутні виклики.

Серед пріоритетів – будівництво 200 підземних шкіл (15 уже збудовано), інвестиції в протипожежну безпеку, створення нових лабораторій і STEM-класів. У професійних коледжах відкрито 200 нових майстерень із сучасним обладнанням, а також реалізуються програми швидкого навчання для ВПО. У межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді, до 2026 року відкриють понад 200 сучасних харчоблоків.

У співпраці зі Світовим банком триває розвиток старшої школи, створення «центрів досконалості» у вищій освіті, спільно з урядом Швейцарії відбувається реформування професійної освіти, реалізуються проєкти з ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ЄС, урядами Литви, Бельгії, Фінляндії та Південної Кореї.

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МОН України школа

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