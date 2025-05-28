В Украине сокращается количество первоклассников

Как МОН видят адаптацию к демографическим вызовам и послевоенное развитие.

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В Украине уменьшается число первоклассников, что требует адаптации образовательной инфраструктуры к демографическим изменениям и подготовки к послевоенному развитию. Об этом заявил замминистра образования и науки Евгений Кудрявец на конференции «Образование новой Украины», сообщает Укринформ.

По его словам, инфраструктура — ключевой инструмент для возвращения детей к безопасному очному обучению, преодоления образовательных потерь и реформирования новой украинской школы, профессионального и дошкольного образования.

«В 2024 году по сравнению с 2021 годом у нас на 31% меньше первоклассников. По нашим оценкам, к 2029 году это число сократится еще на 30%. Мы должны понимать, что инфраструктура образовательной экосистемы должна соответствовать этим вызовам, но при этом быть готовой к развитию страны после окончания войны», — отметил Кудрявец.

За последние два года в образовательные пространства инвестировано 22 млрд грн, что позволит построить или обновить более 1500 объектов. В сотрудничестве со Всемирным банком разрабатывается Инфраструктурный инвестиционный план Build Forward Better, который изменит подход к созданию образовательных пространств, гармонизирует стандарты с ЕС и учтет будущие вызовы.

Среди приоритетов — строительство 200 подземных школ (15 уже построено), инвестиции в противопожарную безопасность, создание новых лабораторий и STEM-классов. В профессиональных колледжах открыто 200 новых мастерских с современным оборудованием, а также реализуются программы быстрого обучения для ВПЛ. В рамках реформы школьного питания, инициированной первой леди, к 2026 году откроют более 200 современных пищеблоков.

В сотрудничестве со Всемирным банком продолжается развитие старшей школы, создание «центров совершенства» в высшем образовании, совместно с правительством Швейцарии реформируется профессиональное образование, реализуются проекты с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, правительствами Литвы, Бельгии, Финляндии и Южной Кореи.

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