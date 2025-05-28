OpenAI тестирует авторизацию в сторонние сервисы через ChatGPT – альтернатива Apple, Google и Microsoft

OpenAI может стать ключом к цифровому миру.

Фото: Search Engine Journal

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OpenAI рассматривает запуск функции «Вход через ChatGPT», которая позволит пользователям авторизоваться в сторонних приложениях с помощью своего аккаунта в ChatGPT. Об этом сообщает TechCrunch.

Инициатива находится на стадии оценки заинтересованности среди разработчиков. В случае внедрения новая опция может составить конкуренцию существующим решениям от Apple, Google и Microsoft, которые уже давно предлагают быстрый вход через свои аккаунты.

ChatGPT стремительно набирает популярность: сейчас платформу ежемесячно используют около 600 миллионов пользователей. OpenAI планирует использовать этот успех, чтобы расширить влияние в цифровых экосистемах - в частности в онлайн-шопинге, соцсетях и других популярных сервисах.

Первым шагом к реализации замысла стала тестовая интеграция «входа через ChatGPT» в Codex CLI - инструмент для программирования на базе ИИ. В рамках эксперимента разработчики могут подключать к API аккаунты пользователей ChatGPT Free, Plus или Pro. Подписчикам Plus и Pro предлагают бонусные кредиты для использования API.

Сейчас OpenAI активно собирает информацию от потенциальных партнеров: компания интересуется размером их аудитории и моделями монетизации. Когда новая функция станет доступной для широкой общественности - пока неизвестно.

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