В одном из спортзалов Франции появилась ироничная реклама после пощечины Макрону от жены

Инцидент стал поводом для мемов.

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В одном из французских спортзалов разместили рекламный баннер с ироничной отсылкой к инциденту, который произошел на днях.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от первой леди Брижит Макрон.

Фото с баннером опубликовали в сети.

На баннере Макрон приложил ладонь к лицу, а над бровью изображен синяк. Там также содержится надпись: «Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны!».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», жена президента Франции Эммануэля Макрона ударила его по лицу перед выходом из самолета, этот момент попал на видео. Инцидент произошел во время рабочего визита во Вьетнам.

Позже сам Эммануэль Макрон опроверг любые «бытовые сцены» с женой. Он отметил, что в тот момент «мы шутили».

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