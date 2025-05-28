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Кенгуру с билетом пытается попасть на борт самолета – Google поразил сеть видеогенератором Veo 3

08:29, 28 мая 2025
Google показал, на что способен его Veo 3 – кенгеру, ведущие новостей, Уилл Смит - поразительная точность деталей и реалистичность видео.
Кенгуру с билетом пытается попасть на борт самолета – Google поразил сеть видеогенератором Veo 3
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Пользователи интернета переполошились из-за ролика, в котором кенгуру будто стоит с билетом и пытается сесть в самолет, но ему отказывают в посадке. Миллионы просмотров видео собрались из-за его невероятной реалистичности, но оказалось, что сюжет был полностью сгенерирован искусственным интеллектом Veo 3 от Google.

Новый видеогенератор Veo 3 объединяет все этапы кинопроизводства в одном инструменте: от создания изображения и анимации до добавления звукового ряда и синхронизации диалогов. «Прошли времена, когда вам приходилось генерировать видео на одной платформе, например, Kling, писать сценарий с помощью ChatGPT, отправлять его в другой инструмент для работы со звуком, например, ElevenLabs, а затем запускать отдельную ИИ-модель, чтобы синхронизировать губы с голосом. Это был сложный рабочий процесс, который мог занять несколько часов, а то и дней. В Veo 3 все это объединено в единый конвейер. Один промпт. Один инструмент», - отмечают авторы в блоге Habr.

В отличие от конкурентов, среди которых упоминают Sora от OpenAI, Veo 3 не только создает изображение высокого качества, но и автоматически добавляет музыку, эффекты животных звуков и полноценный диалог с точной синхронизацией губ. «Veo 3 превосходит других, от текстовых и графических подсказок до физики реального мира и точной синхронизации губ», - подтверждает Эли Коллинз, вице-президент Google DeepMind.

Одной из демонстрационных работ стала обновленная версия ролика со спагетти, где Уилл Смит с невероятным правдоподобием пробует макароны - от деталей мимики до звуков обгрызания нитей пасты. Этот пример еще раз подчеркнул, насколько мощной стала генерация видео и звука в рамках одного конвейера.

В США набирают популярность видео с ведущими новостей, которые созданы с помощью нового инструмента Google на основе нейросетей. Алгоритм точно интерпретирует текстовые запросы, создавая ролики, которые выглядят профессионально. Аудиосопровождение пока преимущественно на английском языке.

Сервис Veo 3 уже доступен подписчикам нового пакета Google Ultra за 249,99 USD и пользователям корпоративной платформы Google Vertex AI. Сейчас жители Европейского Союза и России к нему доступа не имеют.

Наряду с Veo 3 Google анонсировал Imagen 4 - инструмент для создания фотореалистичных изображений по текстовым подсказкам, а также Flow - новое средство для кинематографического сторителлинга, доступное в Gemini, Whisk, Vertex AI и Workspace.

Вместе с техническими достижениями растет и беспокойство экспертов: учитывая растущую четкость и реалистичность фейковых роликов, их можно будет использовать для дезинформации и манипуляций общественным мнением. Специалисты советуют внимательно проверять источники и обращать внимание на неожиданные сюжеты даже в высококачественных видео.

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