Кличко сообщил о взрывчатке во дворе одного из домов Киева, КГВА заявила – это труба

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обнаружении взрывчатки во дворе многоэтажки в Дарницком районе, но начальник КМВА Тимур Ткаченко опроверг это.

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Поздно вечером 27 мая мэр Киева Виталий Кличко в своем аккаунте заявил, что во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружена взрывчатка, в связи с чем пиротехники направляются на место, а медики уже дежурят.

Однако начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко впоследствии заявил, что это труба.

«Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется в телеграм-каналах – не соответствует действительности. На месте обнаружен предмет, похожий на водопроводную трубу», – указал он.

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