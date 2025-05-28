Практика судів
  1. В Україні

Кличко повідомив про вибухівку у дворі одного з будинків Києва, КМВА заявила – то труба

08:12, 28 травня 2025
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення вибухівки у дворі багатоповерхівки в Дарницькому районі, але начальник КМВА Тимур Ткаченко спростував це.
Кличко повідомив про вибухівку у дворі одного з будинків Києва, КМВА заявила – то труба
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пізно ввечері 27 травня мер Києва Віталій Кличко у своєму акаунті заявив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку, відтак, піротехніки прямують, а медики вже чергують на місці.

Але начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом заявив, що то труба.

«Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами – не відповідає дійсності.

На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу», - вказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ КМДА Віталій Кличко КМВА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Після конкурсу до апеляційних судів, кадрова ситуація в судах може стати ще гіршою – Вища рада правосуддя

Значна частина суддів з судів першої інстанції можуть стати суддями апеляційних судів, тоді як добір в суди першої інстанції тільки набирає обертів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду