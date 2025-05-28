Кличко повідомив про вибухівку у дворі одного з будинків Києва, КМВА заявила – то труба

Пізно ввечері 27 травня мер Києва Віталій Кличко у своєму акаунті заявив, що у дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку, відтак, піротехніки прямують, а медики вже чергують на місці.
Але начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко згодом заявив, що то труба.
«Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами – не відповідає дійсності.
На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу», - вказав він.
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