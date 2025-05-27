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Статус тимчасового захисту українців в ЄС не може тривати вічно – міністр нац'єдності Чернишов

21:47, 27 травня 2025
Міністр національної єдності Чернишов прокоментував дані іноземних медіа про згортання країнами ЄС статусу тимчасового захисту українців.
Статус тимчасового захисту українців в ЄС не може тривати вічно – міністр нац'єдності Чернишов
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Україна буде відстоювати права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії, але потрібно усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Так прокоментував віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомлення у ЗМІ щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС та чутки про його згортання.

Він відмітив, що уже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за його участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.

«Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням. Переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру. Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно», - зазначив Чернишов.

Як стало відомо, Брюссель готується переглянути Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців, запроваджену в березні 2022 року як тимчасовий механізм для захисту тих, хто рятується від війни. Очікується, що пропозицію щодо подальших кроків представлять на початку червня, а обговорення відбудеться на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 12-13 червня.

Спочатку ДТЗ передбачала максимум два продовження до березня 2025 року, але Європейська Комісія подовжила її дію до березня 2026 року. Нині в ЄС активно обговорюють «стратегії виходу» з цієї директиви. Один із варіантів – продовження захисту ще на рік із декларацією про поступове скасування.

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ЄС Європа Україна біженець війна захист Олексій Чернишов

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