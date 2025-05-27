Статус тимчасового захисту українців в ЄС не може тривати вічно – міністр нац'єдності Чернишов

Україна буде відстоювати права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію Росії, але потрібно усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Так прокоментував віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомлення у ЗМІ щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС та чутки про його згортання.
Він відмітив, що уже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за його участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.
«Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням. Переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру. Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно», - зазначив Чернишов.
Як стало відомо, Брюссель готується переглянути Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців, запроваджену в березні 2022 року як тимчасовий механізм для захисту тих, хто рятується від війни. Очікується, що пропозицію щодо подальших кроків представлять на початку червня, а обговорення відбудеться на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 12-13 червня.
Спочатку ДТЗ передбачала максимум два продовження до березня 2025 року, але Європейська Комісія подовжила її дію до березня 2026 року. Нині в ЄС активно обговорюють «стратегії виходу» з цієї директиви. Один із варіантів – продовження захисту ще на рік із декларацією про поступове скасування.
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