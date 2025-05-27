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Статус временной защиты украинцев в ЕС не может длиться вечно – министр нацединства Чернышов

21:47, 27 мая 2025
Министр национального единства Чернышов прокомментировал данные иностранных СМИ о сворачивании странами ЕС статуса временной защиты украинцев.
Статус временной защиты украинцев в ЕС не может длиться вечно – министр нацединства Чернышов
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Украина будет отстаивать права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии России, но нужно осознавать, что продление этого статуса не может длиться вечно. Так прокомментировал вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщения в СМИ относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС и слухи о его сворачивании.

Он отметил, что уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с его участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.

«Вместе с партнерами будем работать над его продлением. Убежден, что временная защита для граждан Украины в странах Европейского Союза должна сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира. В то же время, мы должны осознавать, что продление этого статуса не может длиться вечно», – отметил Чернышов.

Как стало известно, Брюссель готовится пересмотреть Директиву о временной защите (ДВЗ) для украинцев, введенную в марте 2022 года как временный механизм для защиты тех, кто спасается от войны. Ожидается, что предложение по дальнейшим шагам представят в начале июня, а обсуждение состоится на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел 12-13 июня.

Изначально ДВЗ предусматривала максимум два продления до марта 2025 года, но Европейская Комиссия продлила ее действие до марта 2026 года. Сейчас в ЕС активно обсуждают «стратегии выхода» из этой директивы. Один из вариантов – продление защиты еще на год с декларацией о постепенной отмене.

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