ЕС может отменить временную защиту украинцев

Страны Евросоюза обсудят новые решения относительно временной защиты для граждан Украины.

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Брюссель готовится пересмотреть Директиву о временной защите (ДВЗ) для украинцев, введенную в марте 2022 года как временный механизм для защиты тех, кто спасается от войны. Об этом сообщает EURACTIV. Ожидается, что предложение по дальнейшим шагам представят в начале июня, а обсуждение состоится на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел 12-13 июня.

Изначально ДВЗ предусматривала максимум два продления до марта 2025 года, но Европейская Комиссия продлила ее действие до марта 2026 года. Сейчас в ЕС активно обсуждают «стратегии выхода» из этой директивы. Один из вариантов – продление защиты еще на год с декларацией о постепенной отмене.

Эксперт Мартин Вагнер из Международного центра развития миграционной политики предупреждает, что правовые возможности для дальнейших продлений ограничены, а отсутствие четкой стратегии может перегрузить национальные системы предоставления убежища. Среди возможных сценариев – сужение сферы защиты, в частности исключение тех, кто вернулся в Украину, или блокирование доступа для новых беженцев. Другой вариант – создание нового правового инструмента, например, «разрешения на реконструкцию», которое предоставило бы право на временное проживание сроком до 10 лет. Его предложил экс-министр Нидерландов Лодевейк Ашер.

В то же время эксперты подчеркивают, что любое решение потребует тщательного планирования.

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