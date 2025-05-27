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ЄС може скасувати тимчасовий захист українців

21:19, 27 травня 2025
Країни Євросоюзу обговорять нові рішення щодо тимчасового захисту для громадян України.
ЄС може скасувати тимчасовий захист українців
Джерело фото: x.com/EC_AVService/media
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Брюссель готується переглянути Директиву про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців, запроваджену в березні 2022 року як тимчасовий механізм для захисту тих, хто рятується від війни. Про це повідомляє EURACTIV. Очікується, що пропозицію щодо подальших кроків представлять на початку червня, а обговорення відбудеться на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 12-13 червня.

Спочатку ДТЗ передбачала максимум два продовження до березня 2025 року, але Європейська Комісія подовжила її дію до березня 2026 року. Нині в ЄС активно обговорюють «стратегії виходу» з цієї директиви. Один із варіантів – продовження захисту ще на рік із декларацією про поступове скасування.

Експерт Мартін Вагнер із Міжнародного центру розвитку міграційної політики попереджає, що правові можливості для подальших продовжень обмежені, а відсутність чіткої стратегії може перевантажити національні системи притулку. Серед можливих сценаріїв – звуження сфери захисту, зокрема виключення тих, хто повернувся в Україну, або блокування доступу для нових біженців. Інший варіант – створення нового правового інструменту, наприклад, «дозволу на реконструкцію», яке надало би право на тимчасове проживання на строк до 10 років. Його запропонував ексміністр Нідерландів Лодевейком Ашером.

Водночас експерти наголошують, що будь-яке рішення потребуватиме ретельного планування.

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ЄС Україна біженець

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