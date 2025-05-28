Депутаты предлагают ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров

Как отмечают депутаты, ограничение сроков пребывания лица в Реестре коррупционеров обусловлено решением ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника.

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Срок хранения данных о коррупционере в Реестре коррупционеров предлагают ограничить. Так, на рассмотрение Верховной Рады подан еще один альтернативный законопроект 13271-2. Согласно ему предлагается установить, что срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, составляет:

сведений о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

сведений о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

сведений о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица;

сведений о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

После завершения этих сроков сведения о лице подлежат исключению из Реестра коррупционеров.

Как отмечает инициатор законопроекта, народный депутат Владлен Неклюдов, введение четко определенных сроков хранения информации в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, является логичным шагом в направлении совершенствования антикоррупционного законодательства.

«Решение Европейского суда по правам человека по делу «Сытник против Украины» (бывшего директора НАБУ Артема Сытника – прим. ред.) имеет непосредственную содержательную связь с предложенными нормами проекта закона.

В этом решении ЕСПЧ указал на нарушение права на уважение частной жизни (статья 8 Конвенции), поскольку бессрочное хранение сведений в Реестре коррупционеров нарушает требование пропорциональности достижения заявленной законной цели.

Именно такие гарантии внедряет проект закона. Прежде всего, он устанавливает четко определенные сроки хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в зависимости от характера ответственности: для дисциплинарных, административных и до момента погашения или снятия судимости – для уголовных правонарушений. Таким образом, реализуется требование ЕСПЧ о недопустимости пожизненного или непропорционального стигматизирования лица, которое уже понесло ответственность», – отмечает инициатор.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», другим альтернативным законопроектом 13271-1 большая группа народных депутатов предлагает, чтобы срок пребывания сведений о физических лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в Реестре не превышал срок, предусмотренный статьей 39 КУоАП, если лицо подверглось административному взысканию, и не превышал сроки, определенные статьей 89 УК, если лицо было осуждено за совершение уголовного правонарушения. После окончания указанных сроков информация автоматически исключается из реестра.

При этом авторы законопроекта также ссылаются на решение ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника «Сытник против Украины».

Первым законопроект 13271, которым предлагается ограничить сроки пребывания в Реестре, зарегистрировал народный депутат Сергей Власенко.

Автор: Наталя Мамченко

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