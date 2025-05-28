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Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

08:30, 28 травня 2025
Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.
Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів
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Строк зберігання даних про корупціонера у Реєстрі корупціонерів пропонують обмежити. Так, на розгляд Верховної Ради поданий ще один альтернативний законопроект 13271-2.

Відповідно до нього пропонується встановити, що строк зберігання відомостей в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, становить:

1) відомостей про притягнення до цивільно-правової відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – 1 рік;

2) відомостей про накладення адміністративного стягнення на фізичну особу за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – 1 рік;

3) відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – до погашення або зняття судимості з особи;

4) відомостей про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення – 5 років.

Після завершення цих строків відомості про особу підлягають виключенню з Реєстру корупціонерів.

Як зазначає ініціатор законопроекту, народний депутат Владлен Неклюдов, запровадження чітко визначених строків зберігання інформації у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є логічним кроком у напрямі удосконалення антикорупційного законодавства.

«Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ситник» проти України» (колишнього директора НАБУ Артема Ситника – прим. ред.) має безпосередній змістовний зв’язок із запропонованими нормами проекту закону.

У цьому рішенні ЄСПЛ вказав на порушення права на повагу до приватного життя (стаття 8 Конвенції), що безстрокове зберігання відомостей в Реєстрі корупціонерів порушує вимогу пропорційності досягнення заявленої законної мети.

Саме такі гарантії впроваджує проект закону. Передусім, він запроваджує чітко визначені строки зберігання відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, залежно від характеру відповідальності: для дисциплінарних, адміністративних та до моменту погашення або зняття судимості — для кримінальних правопорушень. Таким чином, реалізується вимога ЄСПЛ щодо недопустимості довічного чи непропорційного стигматизування особи, що вже понесла відповідальність», зазначає ініціатор.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», іншим альтернативним законопроектом 13271-1 велика група народних депутатів пропонує, щоб строк перебування відомостей про фізосіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у Реєстрі не міг перевищувати строк, передбачений статтею 39 КУпАП, якщо особу піддано адміністративному стягненню, та не міг перевищувати строки, визначені статтею 89 КК, якщо особу було засуджено за вчинення кримінального правопорушення.

Після закінчення зазначених строків інформація автоматично виключається з реєстру.

При цьому автори законопроекту також посилаються на рішення ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника «Ситник проти України».

Першим законопроект 13271, яким пропонується обмежити строки перебування в Реєстрі, зареєстрував народний депутат Сергій Власенко.

Автор: Наталя Мамченко

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