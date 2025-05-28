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В одному зі спортзалів Франції з'явилась іронічна реклама після ляпаса Макрону від дружини

08:48, 28 травня 2025
Інцидент став приводом для мемів.
В одному зі спортзалів Франції з'явилась іронічна реклама після ляпаса Макрону від дружини
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В одному з французьких спортзалів розмістили рекламний банер з іронічною відсилкою до інциденту, який стався на днях.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпаса від першої леді Бріжит Макрон.

Фото з банером опублікували в мережі.

На банері Макрон приклав долоню до обличчя, а над бровою зображено синець. Там також міститься підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», дружина президента Франції Еммануеля Макрона вдарила його по обличчю перед виходом із літака, це момент потрапив на відео. Інцидент стався під час робочого візиту до В'єтнаму.

Згодом сам Еммануель Макрон заперечив будь-які «побутові сцени» з дружиною. Він зазначив, що у той момент «ми жартували». 

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Франція

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