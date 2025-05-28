Практика судів
  1. У світі

OpenAI тестує авторизацію в сторонні сервіси через ChatGPT — альтернатива Apple, Google і Microsoft

11:30, 28 травня 2025
OpenAI може стати ключем до цифрового світу.
OpenAI тестує авторизацію в сторонні сервіси через ChatGPT — альтернатива Apple, Google і Microsoft
Фото: Search Engine Journal
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI розглядає запуск функції «Вхід через ChatGPT», яка дозволить користувачам авторизуватися у сторонніх додатках за допомогою свого акаунта в ChatGPT. Про це повідомляє TechCrunch.

Ініціатива перебуває на стадії оцінки зацікавленості серед розробників. У разі впровадження нова опція може скласти конкуренцію існуючим рішенням від Apple, Google та Microsoft, які вже давно пропонують швидкий вхід через свої акаунти.

ChatGPT стрімко набирає популярність: наразі платформу щомісяця використовують близько 600 мільйонів користувачів. OpenAI планує використати цей успіх, аби розширити вплив у цифрових екосистемах — зокрема в онлайн-шопінгу, соцмережах та інших популярних сервісах.

Першим кроком до реалізації задуму стала тестова інтеграція «входу через ChatGPT» у Codex CLI — інструмент для програмування на базі ШІ. У межах експерименту розробники можуть підключати до API акаунти користувачів ChatGPT Free, Plus або Pro. Підписникам Plus та Pro пропонують бонусні кредити для використання API.

Наразі OpenAI активно збирає інформацію від потенційних партнерів: компанія цікавиться розміром їхньої аудиторії та моделями монетизації. Коли нова функція стане доступною для широкого загалу — наразі невідомо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT OpenAI ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада врегулює проблему відліку строків для оголошення судом померлими зниклих безвісти військовослужбовців

Одні суди вважали, що строки слід обраховувати з моменту настання події, яка могла призвести до смерті особи, а не з моменту закінчення дії воєнного стану, інші ж вважають, що відлік строку для оголошення фізичної особи померлою внаслідок воєнних дій має починатися саме з дня закінчення воєнних дій в Україні – Рада збирається вирішити проблему.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду