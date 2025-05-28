OpenAI тестує авторизацію в сторонні сервіси через ChatGPT — альтернатива Apple, Google і Microsoft

OpenAI може стати ключем до цифрового світу.

Фото: Search Engine Journal

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OpenAI розглядає запуск функції «Вхід через ChatGPT», яка дозволить користувачам авторизуватися у сторонніх додатках за допомогою свого акаунта в ChatGPT. Про це повідомляє TechCrunch.

Ініціатива перебуває на стадії оцінки зацікавленості серед розробників. У разі впровадження нова опція може скласти конкуренцію існуючим рішенням від Apple, Google та Microsoft, які вже давно пропонують швидкий вхід через свої акаунти.

ChatGPT стрімко набирає популярність: наразі платформу щомісяця використовують близько 600 мільйонів користувачів. OpenAI планує використати цей успіх, аби розширити вплив у цифрових екосистемах — зокрема в онлайн-шопінгу, соцмережах та інших популярних сервісах.

Першим кроком до реалізації задуму стала тестова інтеграція «входу через ChatGPT» у Codex CLI — інструмент для програмування на базі ШІ. У межах експерименту розробники можуть підключати до API акаунти користувачів ChatGPT Free, Plus або Pro. Підписникам Plus та Pro пропонують бонусні кредити для використання API.

Наразі OpenAI активно збирає інформацію від потенційних партнерів: компанія цікавиться розміром їхньої аудиторії та моделями монетизації. Коли нова функція стане доступною для широкого загалу — наразі невідомо.

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