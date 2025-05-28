28 мая – какой сегодня праздник и главные события

28 мая в Украине празднуют День полицейского офицера общины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня, 28 мая, в Украине отмечают несколько важных событий. Среди них - Всеукраинский день краеведения и День полицейского офицера общины.

Также в мире чествуют Всемирный день голода, Международный день действий за здоровье женщин, Всемирный день выдры, День рассеянного склероза, а в США - еще и День гамбургера.

В православном календаре 28 мая чтят память святого преподобного Никиты, епископа Халкидонского.

Юбилейные даты:

- 125 лет назад родился Дмитрий Левчук (1900-1977) - украинский публицист и деятель гетманского движения в США.

- 100 лет назад в Праге был основан Музей освободительной борьбы украинского народа.

- В эти же дни 1925 года в Харькове проходила Первая Всеукраинская краеведческая конференция.

- 70 лет со дня рождения Владимира Недяка (1955) - украинского художника, издателя, исследователя истории и культуры.

- 30 лет назад открыли памятник Ивану Франко в Тернополе и памятник Ивану Пулюю в селе Гримайлово на Тернопольщине.

В этот день в истории:

- 1918 - Армения и Азербайджан провозгласили независимость.

- 1923 - Генпрокурор США официально признал право женщин носить брюки.

- 1957 - в США основана Национальная академия грамзаписи, известная премией «Грэмми».

- 1959 - впервые в истории две обезьяны, Айбл и Бейкер, успешно взлетели в космос и вернулись.

- 1985 - футбольный клуб «Динамо» (Киев) забил свой 2000-й гол.

- 2009 - в Киеве открыли культурно-просветительский центр «Alex Art House».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.