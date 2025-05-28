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У Підмосков’ї дрон влучив в завод з виробництва БпЛА – відео

10:00, 28 травня 2025
Дрони атакували підприємство «Кронштадт» у Дубні.
У Підмосков’ї дрон влучив в завод з виробництва БпЛА – відео
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У середу, 28 травня, в російському місті Дубна Московської області зафіксовано масовану атаку безпілотників. За повідомленнями місцевих мешканців та низки російських Telegram-каналів, ціллю став завод «Кронштадт» — підприємство, що спеціалізується на виробництві бойових дронів.

Очевидці повідомляють про серію гучних вибухів у місті. У мережі поширюються відео з коментарями: «Знову в «Кронштадт» потрапило».

Підприємство «Кронштадт» займається розробкою ударних безпілотників, серед яких моделі «Оріон», «Сіріус», «Геліос», «Гром», а також безпілотні вертольоти. На офіційному сайті компанії вказано, що вона понад 15 років працює в галузі безпілотних технологій, розвиваючи продукти для внутрішнього та зовнішнього ринку.

Офіційна російська влада наразі не коментувала ситуацію, а масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки залишаються невідомими.

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росія дрон

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