Тропічна малярія забрала життя 57-річного чоловіка на Сумщині

На Сумщині помер 57-річний чоловік, який нещодавно повернувся з туристичної поїздки на острів Занзібар (Танзанія) і захворів на первинну тропічну малярію. Про це повідомив Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Пацієнт почув недугу через тиждень після повернення: його почали турбувати лихоманка, головний біль, озноб та загальна слабкість. Попри почате лікування в місцевій лікарні, стан чоловіка стрімко погіршився — 25 травня йому констатували летальний результат.
Останні випадки малярії в регіоні були зафіксовані ще в 2019 році: тоді двоє мешканців Сум і один житель Конотопа захворіли на циклічну (періодичну) форму хвороби. З того часу жодних випадків інфікування в області не реєстрували.
Малярія передається через укус інфікованого комара й небезпечна високою температурою, головним болем, м’язовими болями та порушенням роботи внутрішніх органів. Інкубаційний період зазвичай триває 7–15 днів, і візуально симптоми можуть нагадувати звичайну застуду.
«Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря», — зазначає головна епідеміологиня центру Галина Зайцева.
Фахівці нагадують, що профілактика малярії передбачає:
Рання діагностика та своєчасне лікування — запорука успішного подолання малярії й запобігання тяжким наслідкам.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.