Тропічна малярія забрала життя 57-річного чоловіка на Сумщині

У Сумській області зафіксовано перший з 2019 року летальний випадок тропічної малярії.

Фото: hlukhiv.city

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На Сумщині помер 57-річний чоловік, який нещодавно повернувся з туристичної поїздки на острів Занзібар (Танзанія) і захворів на первинну тропічну малярію. Про це повідомив Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Пацієнт почув недугу через тиждень після повернення: його почали турбувати лихоманка, головний біль, озноб та загальна слабкість. Попри почате лікування в місцевій лікарні, стан чоловіка стрімко погіршився — 25 травня йому констатували летальний результат.

Останні випадки малярії в регіоні були зафіксовані ще в 2019 році: тоді двоє мешканців Сум і один житель Конотопа захворіли на циклічну (періодичну) форму хвороби. З того часу жодних випадків інфікування в області не реєстрували.

Малярія передається через укус інфікованого комара й небезпечна високою температурою, головним болем, м’язовими болями та порушенням роботи внутрішніх органів. Інкубаційний період зазвичай триває 7–15 днів, і візуально симптоми можуть нагадувати звичайну застуду.

«Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря», — зазначає головна епідеміологиня центру Галина Зайцева.

Фахівці нагадують, що профілактика малярії передбачає:

консультацію з лікарем до поїздки й призначення протималярійних препаратів;

захист від укусів комарів (репеленти, москітні сітки, одяг із довгим рукавом);

уважне спостереження за симптомами протягом 4 тижнів після повернення з ризикових регіонів.

Рання діагностика та своєчасне лікування — запорука успішного подолання малярії й запобігання тяжким наслідкам.

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