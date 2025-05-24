Украина завершила все процедуры для запуска Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления

Последним этапом стал обмен дипломатическими нотами.

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Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о завершении всех процедур для запуска Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Последним этапом стал обмен дипломатическими нотами, который состоялся в пятницу. Таким образом, формально завершен подготовительный процесс, и Соглашение о создании фонда может начать действовать.

Гетманцев отметил, что подготовительная стадия уложилась в очень сжатые сроки:

30 апреля Соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления было подписано в Вашингтоне;

Верховной Раде понадобилась всего неделя, чтобы уже 8 мая одобрить закон о ратификации этого документа;

12 мая закон был подписан Президентом В. Зеленским;

13 мая Международная финансовая корпорация развития США и Агентство по поддержке государственно-частного партнерства Украины подписали два коммерческих соглашения — о создании ограниченного партнерства и ООО, которое будет генеральным партнером Фонда.

«Для нас очень важно, чтобы такой высокий темп сохранялся и в процессе регистрации соответствующих структур, назначения уполномоченных ответственных лиц от Украины и США, а также уже на этапе привлечения инвестиций», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, учитывая постепенное сокращение международной финансовой помощи в будущем, ключевую роль в восстановлении Украины должны играть именно инвестиции. Согласно Отчету RDNA4 Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, потребность в финансировании восстановления Украины оценивается в $524 млрд на ближайшее десятилетие.

«Необходимо, чтобы Фонд как можно скорее начал работать над реализацией этой задачи. Это — первая официально оформленная со стратегическим партнером институция, созданная специально для восстановления Украины. И она точно не имеет права на ошибки или задержки — ведь на этот Фонд внимательно смотрят и другие наши потенциальные партнеры и союзники, которых мы рассчитываем привлечь для восстановления Украины, и для которых он должен стать примером “истории успеха, достойной масштабирования”», — подытожил Гетманцев.

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