Україна завершила усі процедури, для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Останнім етапом став обмін дипломатичними нотами.

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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про завершення всіх процедур для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Останнім етапом стало проведення обміну дипломатичними нотами, який відбувся у п’ятницю. Таким чином, формально завершено підготовчий процес, і Угода про створення фонду може почати працювати.

Гетманцев зазначив, що підготовча стадія вклалась у дуже стислі строки:

30 квітня Угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови було підписано у Вашингтоні;

Верховній Раді знадобився лише тиждень, щоб вже 8 травня схвалити закон про ратифікацію цього документа;

12 травня закон був підписаний Президентом В.Зеленським;

13 травня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України підписали дві комерційні угоди – про обмежене партнерство та про LLC, яке виступатиме генеральним партнером у Фонді.

«Для нас дуже важливо, щоб такий високий темп підтримувався і у процесі реєстрації відповідних структур, призначення уповноважених відповідальних осіб від України та США до них, і власне вже на етапі залучення інвестицій», — наголосив Гетманцев.

За його словами, з огляду на поступове зменшення у майбутньому міжнародної фінансової допомоги, ключову роль у відбудові України мають відігравати саме інвестиції. Згідно зі Звітом RDNA4 Світового банку, Єврокомісії та ООН, потреба у фінансуванні на відновлення України оцінюється у $524 млрд на найближче десятиліття.

« Необхідно, щоб Фонд якомога скоріше включився в роботу з реалізації цього завдання. Він – перша офіційно оформлена зі стратегічним партнером інституція, створена спеціально для відновлення України. І він точно не має права на помилки чи затримки – адже на цей Фонд уважно дивитимуться й інші наші потенційні партнери та союзники, яких ми розраховуємо залучати для відбудови України, і для яких він має стати взірцем «історії успіху, гідної масштабування».», — підкреслив Гетманцев.

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