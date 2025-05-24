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Україна повернула ще 307 військовополонених: триває обмін у форматі 1000 на 1000

14:11, 24 травня 2025
Триває другий день обміну у форматі 1000 на 1000 — уже звільнено 697 українців.
Україна повернула ще 307 військовополонених: триває обмін у форматі 1000 на 1000
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Україна повернула з російського полону ще 307 захисників. Це вже другий день масштабного обміну в форматі 1000 на 1000, домовленість про який була досягнута у Туреччині. Загалом за два дні вдалося звільнити 697 українців, повідомляє Президени Володимир Зеленський. Очікується, що обмін триватиме й завтра.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

« Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим», — йдеться в офіційному повідомленні.

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війна обмін полоненими

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