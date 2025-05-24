Україна повернула ще 307 військовополонених: триває обмін у форматі 1000 на 1000

Триває другий день обміну у форматі 1000 на 1000 — уже звільнено 697 українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників. Це вже другий день масштабного обміну в форматі 1000 на 1000, домовленість про який була досягнута у Туреччині. Загалом за два дні вдалося звільнити 697 українців, повідомляє Президени Володимир Зеленський. Очікується, що обмін триватиме й завтра.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

« Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета – повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим», — йдеться в офіційному повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.