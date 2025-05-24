Білий дім скорочує Раду національної безпеки – Рубіо і Трамп проводять реформу

У Білому домі відбувається масштабна чистка Ради нацбезпеки: понад 100 співробітників звільнено або переведено.

Джерело фото:Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock

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Більше ніж 100 співробітників Ради національної безпеки були звільнені або повернуті до своїх попередніх відомств у межах масштабної реструктуризації, яку очолює державний секретар Марко Рубіо, що тимчасово виконує обов’язки радника з національної безпеки.

За словами трьох посадовців адміністрації, рішення стосується близько 100 осіб — тобто майже половини чинного складу Ради національної безпеки. Їх перевели назад до відомств, у яких вони працювали до початку своєї роботи в Раді, пише WSJ.

FT, посилаючись на джерела, пише, що Рада зберегла частину старшого керівного складу, зокрема старших директорів, тоді як десятки інших посад — переважно середнього рівня — були скорочені. Один зі співрозмовників назвав цей крок «ліквідацією».

Реорганізація сталася через три тижні після звільнення Майка Волтца з посади радника з нацбезпеки. Співробітників, яких зачепили скорочення, було сповіщено в п’ятницю по обіді. Як повідомляється, глава апарату РНБ Браян Маккормак розіслав електронні листи з інструкцією залишити будівлю протягом 30 хвилин.

Деякі колишні члени РНБ попереджають про ризики. За їх словами, така реорганізація може послабити здатність уряду координувати зовнішню політику та створювати альтернативні варіанти для ухвалення рішень.

Рада нацбезпеки офіційно ситуацію не коментувала, а пресслужба Білого дому не відповіла на запит журналістів.

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