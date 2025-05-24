Белый дом сокращает Совет национальной безопасности — Рубио и Трамп проводят реформу

В Белом доме происходит масштабная чистка Совета нацбезопасности: более 100 сотрудников уволены или переведены.

Источник фото: Justin Lane/EPA-EFE/Shutterstock

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Более чем 100 сотрудников Совета национальной безопасности были уволены или возвращены в свои прежние ведомства в рамках масштабной реструктуризации, которую возглавляет государственный секретарь Марко Рубио, временно исполняющий обязанности советника по национальной безопасности.

По словам трех чиновников администрации, решение касается около 100 человек — почти половины нынешнего состава Совета национальной безопасности. Их перевели обратно в ведомства, в которых они работали до начала службы в Совете, пишет WSJ.

FT, ссылаясь на источники, сообщает, что Совет сохранил часть старшего руководящего состава, в частности старших директоров, тогда как десятки других позиций — в основном среднего уровня — были сокращены. Один из собеседников назвал этот шаг «ликвидацией».

Реорганизация произошла через три недели после увольнения Майка Волтца с должности советника по нацбезопасности. Сотрудников, попавших под сокращение, уведомили в пятницу днем. Как сообщается, глава аппарата СНБ Брайан Маккормак разослал электронные письма с указанием покинуть здание в течение 30 минут.

Некоторые бывшие члены СНБ предупреждают о рисках. По их словам, такая реорганизация может ослабить способность правительства координировать внешнюю политику и формировать альтернативные варианты для принятия решений.

Совет нацбезопасности официально ситуацию не комментировал, а пресс-служба Белого дома не ответила на запрос журналистов.

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