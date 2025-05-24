Журналист Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Нацгвардии

Известный журналист Юрий Бутусов стал стрелком в Нацгвардии, он мобилизовался в 13-ю бригаду «Хартия» и проходит подготовку.

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Журналист Юрий Бутусов присоединился к 13-й бригаде Нацгвардии «Хартия». В настоящее время он проходит подготовку. Об этом он сообщил на своей странице.

«Несколько дней назад я мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия", в звании солдата, должность — стрелок, сейчас прохожу подготовку», — написал Бутусов.

Журналист утверждает, что не собирается служить в пресс-службе бригады.

«В пресс-службе служить не собираюсь, при всем уважении к этой службе. Для меня честь стать участником боевого коллектива 13-й бригады "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей», — отметил он.

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что, несмотря на мобилизацию, его «принципы и взгляды» не изменились.

«Да, журналистика, которая разоблачает коррупцию и защищает справедливость и жизни граждан, крайне необходима на войне, и хорошо, что журналисты могут работать. Мои взгляды и принципы ни в чем не изменились», — заявил он.

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