Журналіст Юрій Бутусов мобілізувався до лав Нацгвардії

Відомий журналіст Юрій Бутусов став стрільцем у Нацгвардії, він мобілізувався до 13-ї бригади «Хартія» та проходить підготовку.

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Журналіст Юрій Бутусов приєднався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Наразі чоловік проходить підготовку. Про це він повідомив на своїй сторінці.

«Кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", у званні солдат, посада стрілець, зараз проходжу підготовку», — написав Бутусов.

Журналіст стверджує, що не збирається служити у пресслужбі бригади.

«В пресслужбі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі. Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади "Хартія". Тут воює значна кількість моїх близьких друзів», — каже він.

Крім цього Бутусов зазначив, що попри мобілізацію, його «принципи та погляди» не змінились.

«Так, журналістика, яка викриває корупцію та захищає справедливість та злочини проти життя громадян гостро потрібна на війні, і добре, що журналісти можуть працювати. Мої погляди та принципи ні в чому не змінились», — заявив він.

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