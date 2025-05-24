ГУР повідомляє про понад 150 випадків страт українських військових

Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні.

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Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України задокументували понад 150 випадків страт українських оборонців, які перебували в полоні. Усі зібрані докази воєнних злочинів передаються українським правоохоронним органам для подальших розслідувань.

У багатьох зафіксованих випадках йдеться про прямі накази знищувати полонених. За даними ГУР МО, ці злочини є частиною цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — Російської Федерації.

Цю інформацію підтвердила і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісія повідомила про зростання кількості цілеспрямованих убивств або каліцтв українських військових, які здалися або намагалися здатися в полон.

«Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці», — йдеться в документі.

Також спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії:

«Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента», ― сказав він.

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