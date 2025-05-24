Федеральний суддя заборонив адміністрації Трампа скасувати право Гарварда зараховувати іноземних студентів

Суд заборонив адміністрації Дональда Трампа скасувати право Гарвардського університету приймати іноземних студентів.

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Федеральний суддя заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів. Суд задовольнив термінове звернення університету, який заявив, що таке рішення могло б завдати серйозної та непоправної шкоди. Про це пише Politico.

Суддя Окружного суду США Еллісон Берроуз задовольнила вимогу Гарварда про тимчасову заборону лише за кілька годин після того, як Гарвард подав позов проти Міністерства внутрішньої безпеки. Університет звинуватив адміністрацію в тому, що вона намагається покарати його за непокору вказівкамТрампа, що, на думку позивачів, є порушенням Конституції.

Берроуз заявила, що негайна заборона необхідна, оскільки без неї Гарвард "зазнає негайної та непоправної шкоди ще до можливості вислухати всі сторони".

Вона призначила слухання на 29 травня, щоб розглянути можливість тривалішого блокування дій адміністрації.

Як пише Politico, наразі рішення, ймовірно, дозволяє уникнути гострої кризи, яка могла б вплинути на чинних студентів Гарварда, деякі з яких мають закінчити навчання вже за кілька днів.

У позові, поданому у федеральний суд Бостона, Гарвард назвав дії адміністрації раптовими та такими, що матимуть "руйнівний вплив для Гарварда і понад 7000 власників віз".

Як зазначається, іноземні студенти становлять приблизно 27% від загальної кількості студентів Гарварда – понад 6700 людей станом на осінь 2024 року.

Раніше ми писали, що США заблокували візи для іноземців у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі та зв’язках із Китаєм — натомість університет подав до суду.

Нагадаємо, Гарвардський університет відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа щодо державного нагляду.

Дональд Трамп погрожував скасувати податкові пільги Гарварду.

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