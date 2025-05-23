Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права навчати іноземців – що вирішив суд

США заблокували візи для іноземців у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі та зв’язках із Китаєм — натомість університет подав до суду.

Фото: Welcome to MA

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Адміністрація президента Дональда Трампа скасувала дозвіл Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства внутрішньої безпеки США, виш втратив сертифікацію за програмою студентських та обмінних віз (SEVP), що фактично забороняє навчання іноземців у цьому закладі. Водночас Федеральний суд у Каліфорнії заборонив адміністрації Трампа автоматично анулювати студентські візи без індивідуального розгляду. Як повідомляє Bloomberg, суддя Джеффрі Вайт заблокував практику масового позбавлення статусу іноземців у системі SEVIS, що створювало загрозу їх депортації. Суд наголосив, що такі дії є порушенням федеральних процедур і можуть бути визнані «довільними та необґрунтованими».

Суть справи

Адміністрація Дональда Трампа заблокувала Гарвардському університету можливість приймати іноземних студентів, завдавши закладу серйозного удару та довівши протистояння з провідними вишами до безпрецедентного рівня. Рішення про анулювання сертифікації Гарвардського університету в програмі Student and Exchange Visitor Program (SEVP) ухвалене Міністерством внутрішньої безпеки, забороняло вступ нових іноземних студентів до Гарварду й позбавляло легального статусу тих, хто вже навчається, якщо вони не переведуться до іншого закладу. Паралельно було заморожено федеральне фінансування університету на суму понад $2,6 млрд.

Позиції сторін

Адміністрація США заявила, що керівництво Гарварду створило небезпечне середовище, «дозволивши антиамериканським агітаторам переслідувати й нападати на людей, зокрема єврейських студентів», а також «співпрацювати з Комуністичною партією Китаю». Міністерка Крісті Ноем пообіцяла відновити сертифікацію лише за умови надання університетом повного звіту про дисциплінарні стягнення та записи протестів за останні п’ять років.

Гарвардський університет у своєму позові назвав указ «незаконним» і заявив про готовність надати будь-які дані, але відкинув звинувачення в потуранні насильству чи антисемітизму.

Судове втручання

Федеральний суд у Каліфорнії зупинив спроби адміністрації США позбавляти іноземних студентів легального статусу без індивідуального розгляду. Відповідне рішення ухвалив окружний суддя Джеффрі Вайт, повідомляє Bloomberg.

Постанова блокує практику масового анулювання реєстрацій студентів у системі SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), яку уряд аргументував боротьбою з особами, нібито пов’язаними із кримінальними справами. Проте суд визнав дії влади такими, що порушують встановлені федеральні процедури.

Йдеться про іноземних студентів, які могли втратити свій статус у США без жодного попередження чи розгляду, що загрожувало їм депортацією або арештом. Суддя Вайт наголосив, що позивачі мають серйозні підстави доводити, що рішення уряду було «довільним і необґрунтованим».

Це рішення не стосується безпосередньо університетів, однак воно стало символічним на тлі загострення конфлікту між адміністрацією Трампа та провідними навчальними закладами. Нагадаємо, раніше того ж дня уряд повідомив Гарвардський університет про відкликання його сертифікації в програмі SEVP, фактично заборонивши йому приймати іноземців.

Суд також заборонив владі вживати будь-яких юридичних дій проти студентів — включно з арештами — до завершення розгляду справи. У своєму рішенні суддя висловив занепокоєння тим, що уряд «грає в піжмурки», змінюючи позиції в судах по всій країні, аби уникнути відповідальності.

«Цю гру необхідно зупинити», — підсумував Вайт.

Контекст і наслідки

Іноземний контингент Гарварду становить близько 27 % — понад 6 800 студентів. Їхні навчальні внески й ендаумент-фонд ($53 млрд) є важливими джерелами доходів університету. Судове рішення забезпечує тимчасовий захист студентів, але питання відновлення сертифікації самого Гарварду залишається відкритим. Постанова судді Вайта також створює прецедент: наступні спроби масового анулювання статусу іноземців без індивідуального розгляду можуть бути швидко заблоковані через суд.

Раніше Гарвардський університет відкинув вимоги Адміністрації президента США Дональда Трампа щодо державного нагляду.

Дональд Трамп погрожував скасувати податкові пільги Гарварду.

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