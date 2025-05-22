МЗС про заяву Путіна стосовно «буферної зони»: вона може бути на території Росії

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що буферна зона може бути на території РФ.

Фото: Георгій Тихий / Facebook

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Путіна щодо «буферної зони». Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що «буферна зона» може бути на території Росії, саме для цього Україна проводить Курську операцію. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм для того, щоби примушувати Росію і Путіна до миру і до повного тривалого припинення вогню», — наголосив він.

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що лякання «буферною зоною» триває вже не перший рік.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні залишаються на ранній стадії та можуть тривати місяцями, незважаючи на зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні.

Крім того, очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас вимагає від Дональда Трампа посилити тиск на РФ.

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