МИД о заявлении Путина относительно «буферной зоны»: она может быть на территории России

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что буферная зона может находиться на территории РФ.

Фото: Георгий Тихый / Facebook

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Путина о «буферной зоне». Пресс-секретарь МИД Георгий Тихый заявил, что «буферная зона» может быть на территории России, именно для этого Украина проводит Курскую операцию. Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».

«Эти слова наглядно доказывают, что именно Путин, именно Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас, и именно на них нужно усиливать давление всеми возможными способами, чтобы принудить Россию и Путина к миру и полному, продолжительному прекращению огня», — подчеркнул он.

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что запугивание «буферной зоной» продолжается уже не первый год.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут занять месяцы, несмотря на усиление дипломатического импульса в последние недели.

Кроме того, глава внешней политики ЕС Кая Каллас потребовала от Дональда Трампа усилить давление на РФ.

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