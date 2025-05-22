Валерий Залужный о границах Украины 1991 года: чудес не будет, у противника есть ресурсы для войны

Валерий Залужный подчеркнул, что победить в войне возможно только через полное разрушение способности РФ вести эту войну.

Фото: Валерий Залужный / Facebook

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Бывший главнокомандующий ВСУ, Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года. Об этом он заявил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые все еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который принесет Украине мир, границы 1991 или 2022 года — и после этого наступит великое счастье. По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и предпринимать попытки отдельных наступательных действий», — сказал Залужный.

Он подчеркнул, что способность России вести войну будет зависеть прежде всего от наличия у нее ресурсов для ведения этой войны. По его словам, с конца 2023 года РФ ведет войну на истощение.

Залужный добавил, что победить в войне можно только через полное разрушение самой способности россиян вести эту войну.

«Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала. В наших современных условиях — а это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем говорить только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну — в условиях демографии и экономики — Украина не способна, и не стоит об этом даже думать», — заявил он.

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