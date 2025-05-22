Практика судів
  1. В Україні

Валерій Залужний про кордони України 1991 року: чудес не буде, у противника є ресурси для війни

21:08, 22 травня 2025
Валерій Залужний підкреслив, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності РФ вести цю війну.
Валерій Залужний про кордони України 1991 року: чудес не буде, у противника є ресурси для війни
Фото: Валерій Залужний / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній головком ЗСУ, Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року. Про це він сказав на форумі «Експорт безпеки: українська зброя у світі».

«Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій», - сказав Залужний.

Він підкреслив, що здатність Росії вести війну буде залежати від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. За його словами, з кінця 2023 року РФ веде війну на виснаження.

Залужний додав, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності росіян вести цю війну.

«Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна Валерій Залужний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва