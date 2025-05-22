Валерій Залужний про кордони України 1991 року: чудес не буде, у противника є ресурси для війни

Валерій Залужний підкреслив, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності РФ вести цю війну.

Фото: Валерій Залужний / Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній головком ЗСУ, Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року. Про це він сказав на форумі «Експорт безпеки: українська зброя у світі».

«Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій», - сказав Залужний.

Він підкреслив, що здатність Росії вести війну буде залежати від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. За його словами, з кінця 2023 року РФ веде війну на виснаження.

Залужний додав, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності росіян вести цю війну.

«Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.