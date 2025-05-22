Зеленський заявив, що обговорив з урядовцями покращення економічних можливостей громадян

За його словами, йдеться про робочі місця і соціальні можливості.

Фото: ukrainianworldcongress.org

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з представниками Кабміну покращення економічних можливостей громадян. Про це він сказав під час вечірнього звернення 22 травня.

«Обговорили найважливіші економічні кроки – що може дати більше стабільності нашим людям довгостроково. Робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості для наших людей – це три ключові пріоритети», - сказав він.

Також він додав, що сьогодні продовжив розмови з європейськими партнерами з якими обговорив підтримку перемовного процесу, підтримку припинення вогню, підтримку всіх спільних форматів роботи в Європі.

«Запросив сьогодні Грецію, Північну Македонію, Сербію, Словенію, Молдову взяти участь у наступному саміті Україна – Південно-Східна Європа. Попереду ще кілька дзвінків. Хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною і хто готує нові пакети нашої оборонної підтримки», - заявив він.

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